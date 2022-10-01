 

МОСКВА, 1 окт — ПРАЙМ. Нацбанк Украины (НБУ) планирует обратиться к Международному валютному фонду (МВФ) за дополнительной экстренной помощью в сумме около 1,3 миллиарда долларов США, сообщила пресс-служба банка.

Здание Всемирного банка

Всемирный банк выделил Украине еще полмиллиарда долларов

"30 сентября 2022 года Совет исполнительных директоров МВФ утвердил расширение инструментов антикризисного финансирования, что позволит Украине обратиться за новым траншем в рамках инструмента Rapid Financing Instrument (RFI). По этой программе Украина запросит у МВФ около 1,3 миллиарда долларов экстренного финансирования", — говорится в сообщении в Telegram-канале Нацбанка Украины.

По информации регулятора, этот инструмент "антишокового продовольственного окна" предполагает предоставление антикризисной помощи странам с дефицитом платежного баланса.

По словам главы НБУ Кирилла Шевченко, после одобрения запроса советом исполнительных директоров МВФ эти средства "могут поступить уже в октябре".

"Мы также надеемся на скорейшее начало работы над новой полноценной программой МВФ для Украины. Мы готовы к внедрению такой программы, несмотря на неопределенности", – приводит слова Шевченко пресс-служба.

Украина в ближайшие недели будет настаивать на создании Международным валютным фондом (МВФ) и Всемирным банком (ВБ) индивидуальных программ финансирования для поддержки экономики страны, заявил правительственный уполномоченный по вопросам управления государственным долгом Украины Юрий Буца.

 