МОСКВА, 1 окт — ПРАЙМ. Нацбанк Украины (НБУ) планирует обратиться к Международному валютному фонду (МВФ) за дополнительной экстренной помощью в сумме около 1,3 миллиарда долларов США, сообщила пресс-служба банка. Всемирный банк выделил Украине еще полмиллиарда долларов

"30 сентября 2022 года Совет исполнительных директоров МВФ утвердил расширение инструментов антикризисного финансирования, что позволит Украине обратиться за новым траншем в рамках инструмента Rapid Financing Instrument (RFI). По этой программе Украина запросит у МВФ около 1,3 миллиарда долларов экстренного финансирования", — говорится в сообщении в Telegram-канале Нацбанка Украины.

По информации регулятора, этот инструмент "антишокового продовольственного окна" предполагает предоставление антикризисной помощи странам с дефицитом платежного баланса.

По словам главы НБУ Кирилла Шевченко, после одобрения запроса советом исполнительных директоров МВФ эти средства "могут поступить уже в октябре".

"Мы также надеемся на скорейшее начало работы над новой полноценной программой МВФ для Украины. Мы готовы к внедрению такой программы, несмотря на неопределенности", – приводит слова Шевченко пресс-служба.

Украина в ближайшие недели будет настаивать на создании Международным валютным фондом (МВФ) и Всемирным банком (ВБ) индивидуальных программ финансирования для поддержки экономики страны, заявил правительственный уполномоченный по вопросам управления государственным долгом Украины Юрий Буца.