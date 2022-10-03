ТАШКЕНТ, 3 окт — ПРАЙМ. Объем денежных переводов физических лиц из России в Узбекистан за первые шесть месяцев 2022 года увеличился в 2,4 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года — до 5,309 миллиарда долларов, сообщает в понедельник узбекистанский ЦБ. ЦБ установил для банков дедлайны на устранение сбоев

Объем денежных переводов в Узбекистан из РФ за отчетный период составил 5,309 миллиарда долларов, годом ранее — 2,245 миллиарда, указывается в материалах ЦБ. Таким образом, рост за год составил 2,4 раза.

Объем переводов из Узбекистана в Россию увеличился на 16,7%, до 210 миллионов долларов, уточняется в сообщении. При этом РФ по-прежнему занимает первое место в трансфертных переводах физических лиц в Узбекистане.

По расчетам ЦБ, общий объем денежных переводов в республику из-за рубежа увеличился в 1,96 раза — до 6,535 миллиарда долларов, объем переводов за рубеж — до 875 миллионов (рост на 23,4%).

В сентябре Европейский банк реконструкции и развития повысил прогноз роста ВВП Узбекистана по итогам текущего года до 5,5% с 4%. По оценке банка, рост экономики страны, в частности, связан с резким увеличением денежных переводов из России.

В Узбекистане денежные переводы из РФ остаются важным источником дохода для семей мигрантов. По официальным данным узбекской стороны, в настоящее время за рубежом работают более 2 миллионов узбекистанцев, в том числе более 60% находятся на заработках в России.