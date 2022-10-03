2022-10-03T11:32:03+03:00

2022-10-03T11:32:03+03:00

2022-10-03T11:32:03+03:00

2022

https://1prime.ru/finance/20221003/838334622.html

Минфин оценил доходы бюджета в 2023 году от изъятия сверхприбылей компаний

Финансы

Новости

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https://1prime.ru/docs/terms/terms_of_use.html

https://россиясегодня.рф

ПРЕДЛОЖЕНИЯ МИНФИНА ПО УВЕЛИЧЕНИЮ ДОХОДОВ БЮДЖЕТА РФ В 2023 Г ПРИНЕСУТ ОКОЛО 1 ТРЛН РУБ, ОНИ КАСАЮТСЯ ТОЛЬКО ИЗЪЯТИЯ СВЕРХДОХОДОВ КОМПАНИЙ — СИЛУАНОВ ПРАЙМ, 03.10.2022

финансы, новости

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Агентство экономической информации ПРАЙМ 1 5 4.7 96 7 495 645-37-00 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://россиясегодня.рф/awards/ 294 60

Агентство экономической информации ПРАЙМ 1 5 4.7 96 7 495 645-37-00 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://россиясегодня.рф/awards/ 294 60

Агентство экономической информации ПРАЙМ 1 5 4.7 96 7 495 645-37-00 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://россиясегодня.рф/awards/ 294 60

Агентство экономической информации ПРАЙМ 1 5 4.7 96 7 495 645-37-00 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://россиясегодня.рф/awards/ 294 60