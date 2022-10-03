2022-10-03T11:32:03+03:00
2022-10-03T11:32:03+03:00
2022-10-03T11:32:03+03:00
2022
https://1prime.ru/finance/20221003/838334622.html
Минфин оценил доходы бюджета в 2023 году от изъятия сверхприбылей компаний
Финансы
Новости
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https://1prime.ru/docs/terms/terms_of_use.html
https://россиясегодня.рф
ПРЕДЛОЖЕНИЯ МИНФИНА ПО УВЕЛИЧЕНИЮ ДОХОДОВ БЮДЖЕТА РФ В 2023 Г ПРИНЕСУТ ОКОЛО 1 ТРЛН РУБ, ОНИ КАСАЮТСЯ ТОЛЬКО ИЗЪЯТИЯ СВЕРХДОХОДОВ КОМПАНИЙ — СИЛУАНОВ ПРАЙМ, 03.10.2022
финансы, новости
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
ПРЕДЛОЖЕНИЯ МИНФИНА ПО УВЕЛИЧЕНИЮ ДОХОДОВ БЮДЖЕТА РФ В 2023 Г ПРИНЕСУТ ОКОЛО 1 ТРЛН РУБ, ОНИ КАСАЮТСЯ ТОЛЬКО ИЗЪЯТИЯ СВЕРХДОХОДОВ КОМПАНИЙ — СИЛУАНОВ