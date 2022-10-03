Эксперт Никонов заявил, что россиянам стоит брать за границу наличные или карты зарубежных банков
МОСКВА, 3 окт — ПРАЙМ. Россиянам при поездках за границу следует брать с собой наличную валюту или заблаговременно озаботиться оформлением карты в одном из зарубежных банков, рассказал в беседе с РИА Новости гендиректор платежного сервиса Vepay Георгий Никонов.
В начале марта международные системы Visa и Mastercard приостановили операции в России. С тех пор карты этих систем, выданные российскими банками, не принимаются за рубежом. На этом фоне многие банки объявили о планах выдавать карты платежной системы UnionPay, однако возможности таких карт также ограничены. Например, многие иностранные онлайн-магазины блокируют любые платежи с выпущенных в России карт, включая UnionPay.
Кроме того, финские банкоматы Nosto с 3 октября перестали обслуживать карты UnionPay в связи с повышенным спросом на наличные со стороны россиян, отмечал представитель владеющей банкоматами Nokas CMS Ристо Лепо.
"Прогнозировать какое-то развитие ситуации очень сложно. Скорее всего, тренд на распространение запретов продолжится. Единственными официальными способами оплаты остаются наличные и использование личной карты, открытой в иностранном банке", — подчеркнул Никонов.
По словам замдиректора Центра компетенций НТИ по большим данным МГУ Сергея Тростьянского, сложно предсказать возобновление приема UnionPay. Эксперт добавил, что Финляндия, вероятно, введет какой-либо механизм контроля за объемом снятия наличности.
https://1prime.ru/finance/20221003/838340149.html