МОСКВА, 3 окт — ПРАЙМ. Россиянам при поездках за границу следует брать с собой наличную валюту или заблаговременно озаботиться оформлением карты в одном из зарубежных банков, рассказал в беседе с РИА Новости гендиректор платежного сервиса Vepay Георгий Никонов. Россиянам посоветовали брать в Турцию наличные

В начале марта международные системы Visa и Mastercard приостановили операции в России. С тех пор карты этих систем, выданные российскими банками, не принимаются за рубежом. На этом фоне многие банки объявили о планах выдавать карты платежной системы UnionPay, однако возможности таких карт также ограничены. Например, многие иностранные онлайн-магазины блокируют любые платежи с выпущенных в России карт, включая UnionPay.

Кроме того, финские банкоматы Nosto с 3 октября перестали обслуживать карты UnionPay в связи с повышенным спросом на наличные со стороны россиян, отмечал представитель владеющей банкоматами Nokas CMS Ристо Лепо.

"Прогнозировать какое-то развитие ситуации очень сложно. Скорее всего, тренд на распространение запретов продолжится. Единственными официальными способами оплаты остаются наличные и использование личной карты, открытой в иностранном банке", — подчеркнул Никонов.

По словам замдиректора Центра компетенций НТИ по большим данным МГУ Сергея Тростьянского, сложно предсказать возобновление приема UnionPay. Эксперт добавил, что Финляндия, вероятно, введет какой-либо механизм контроля за объемом снятия наличности.