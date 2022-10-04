МОСКВА, 4 окт — ПРАЙМ. Экспертная группа предложила список достопримечательностей для нанесения на модернизированную купюру 500 рублей: на лицевой стороне могут появиться пятигорские скульптура Орла на Горячей горе, памятник Михаилу Лермонтову, беседка Эолова арфа, а финалистами для оборотной стали Эльбрус, Дербентская крепость, башенные комплексы Вовнушки и Таргим в Ингушетии, говорится в сообщении Банка России. Банк России разработал дополнительные процедуры для расчета курсов валют

"Экспертная группа предложила более 60 достопримечательностей Северо-Кавказского федерального округа для изображения на новой банкноте номиналом 500 рублей. В финальный список для лицевой стороны вошли культурно-исторические и природные объекты Пятигорска. В числе лидеров скульптура Орла на Горячей горе, памятник Михаилу Лермонтову, беседка Эолова арфа", — сообщил российский регулятор.

"На оборотную сторону банкноты были предложены памятники и известные места северокавказских республик. Наибольшее количество голосов получили Эльбрус, Дербентская крепость в Дагестане, башенные комплексы Вовнушки и Таргим в Ингушетии", — добавляет ЦБ.

Кроме того, по мнению экспертов, банкноту могут украсить Триумфальная арка в Ставрополе, Грозный-Сити, Национальная библиотека Чечни, Чиркейская ГЭС, крупнейший в Евразии азимутальный телескоп в Архызе, Рокский тоннель между Северной и Южной Осетией, памятник "Семь журавлей" недалеко от Владикавказа, Мемориал памяти и славы в Назрани. ЦБ запретит неопытным инвесторам бумаги с "токсичной" инфраструктурой

"Все символы, которые заслужили внимание экспертной группы, значимы, узнаваемы и с графической точки зрения подходят для изображения на банкноте", — отметили в ЦБ. Художники Банка России и Гознака подготовят эскизы с различным сочетанием объектов из финальной группы, окончательное решение примет Совет директоров регулятора.

В конце июня ЦБ уже представил новую купюру номиналом 100 рублей: на ее лицевой стороне Москва, на обратной — памятник солдату из мемориала в Ржеве. Остальные банкноты образца 1997 года будут также модернизированы в период 2022-2025 годов. Так, обновленные 1 000 и 5 000 рублей будут выпущены в обращение в 2023 году, 500 рублей — в 2024 году, а 10 и 50 рублей — в 2025 году.