МОСКВА, 4 окт — ПРАЙМ. Госдума приняла в первом чтении законопроект, позволяющий негосударственным пенсионным фондам (НПФ) оказывать информационно-консультационные и агентские услуги в сфере финансового рынка. Госдума приняла закон о повышении кредитного качества ипотечных облигаций

Документ, внесенный группой депутатов во главе с председателем комитета по финрынку Анатолием Аксаковым, разрешает НПФ совмещать консультационные и информационные услуги с деятельностью негосударственного пенсионного обеспечения (НПО) и обязательного пенсионного страхования (ОПС), а также выступать агентами при выдаче, погашении и обмене инвестиционных паев.

Однако НПФ сможет оказывать эти новые услуги лишь при условии, что размер его вознаграждения от них в совокупности за год не превышает 50% среднего за три предшествующих года совокупного размера оплаты его услуг от деятельности по НПО и ОПС. Контролировать соблюдение этого ограничения должен будет Банк России.

Помимо этого, НПФ сможет действовать в качестве агента лишь при одновременном соблюдении трех условий. Во-первых, по агентскому договору фонд сможет только заключать, сопровождать, изменять и расторгать договора от имени и за счет принципала-юрлица. Во-вторых, фонд не несет ответственности по договорам, заключенным им в качестве агента с третьими лицами. В-третьих, фонд не вправе получать от третьих лиц исполнение обязательств по договорам, которые он заключил в качестве агента. Госдума приняла закон об онлайн-продаже рецептурных лекарств

Эти ограничения должны исключить дополнительные риски, связанные с осуществлением агентской деятельности, как у клиентов НПФ, так и у самого фонда.

Предлагаемое расширение видов деятельности НПФ должно облегчить и удешевить взаимодействие НПФ, клиентов и работодателей, повысить конкурентоспособность НПФ на рынке накоплений и сбережений посредством интеграции с поставщиками услуг, а НПО превратится "в драйвер развития пенсионного рынка и смежных рынков сбережений и социальных услуг", говорится в пояснительной записке к проекту. В результате заинтересованность граждан в НПО увеличится, и как следствие, возрастет и доля формирующих негосударственную пенсию, и коэффициент замещения заработка пенсией.