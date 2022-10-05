МОСКВА, 5 окт — ПРАЙМ. Объем денежных переводов из России в страны ближайшего зарубежья в июле-августе этого года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года вырос в разы, выяснили корреспонденты РИА Новости на основе данных центробанков ближайших соседей России. Абсолютным лидером по темпу прироста стал Казахстан, показавший шестикратный рост. Эксперты рассказали о снижении спроса на кредиты в конце сентября

Так, по данным Национального банка Казахстана, в августе прошлого года с помощью систем денежных переводов эту в страну из России перевели 10,5 миллиона долларов, тогда как в этом году сумму, возросшую более, чем в 6 раз — 69,7 миллиона долларов. Переводы в Россию в этом году также показали положительную динамику, но чуть более скромную: прошлогодние переводы в августе составили 29,2 миллиона долларов, а в этом году они подросли на 12,4% до 32,7 миллиона долларов.

Согласно данным Центрального банка Армении, в августе прошлого года из России перевели 85,5 миллиона долларов, а в конце лета этого года — уже почти в четыре раза больше (327,4 миллиона долларов). Переводы в обратную сторону, напротив, немного просели: за год они снизились почти на 9%, до 30,7 миллиона долларов.

Заметную положительную динамику показали и августовские денежные переводы из России в Грузию: за год они выросли почти втрое, до 110,9 миллиона долларов. Переводы из Грузии в Россию, напротив, по сравнению с прошлогодним показателем снизились — в 2,5 раза до 2,96 миллиона долларов, свидетельствуют данные ЦБ Грузии.

Регулятор Киргизии пока предоставил данные только за июль. По его данным, переводы в Киргизию также показали положительную динамику: по данным местного регулятора, они за год подросли на 9,5%, до 259 миллионов долларов. При этом заметный рост был по переводам в обратном направлении: если в июле прошлого года с помощью платежных систем, отправили 38,2 миллиона долларов, то в этом году уже втрое больше — 109,6 миллиона долларов.

Центральный Банк Узбекистана публикует данные о денежных переводах в полугодовом представлении. По данным регулятора, переводы из России в эту страну в первом полугодии этого года выросли в 2,4 раза — до 5,3 миллиарда долларов. Несколько увеличились и переводы из Узбекистана: они подросли на 16,7%, до 210 миллионов долларов.

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