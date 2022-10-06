МОСКВА, 6 окт — ПРАЙМ. Федеральная таможенная служба (ФТС) России с 20 по 30 сентября зафиксировала 557 фактов нелегального вывоза наличных средств из страны, на 93% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Об этом сообщает газета "Известия". Россиянам посоветовали брать наличные за границу

Как передает издание, ссылаясь на ФТС, с момента объявления частичной мобилизации, 21 сентября, россияне стали в два раза чаще пытаться вывезти деньги за рубеж. Так, по данным ведомства, 20-30 сентября было выявлено 557 фактов нелегального перемещения наличных средств за границу, в основном в Турцию, ОАЭ, Узбекистан и Таджикистан. Показатель составил на 93% больше в сравнении с аналогичным периодом 2021 года.

В пресс-службе ФТС отметили, что общая сумма нелегально перевозимых средств составила 160,5 миллионов рублей. Более половины случаев пришлось на национальную валюту. Представители ведомства пояснили, что вероятной причиной роста количества попыток незаконно вывезти наличку стали проблемы с переводом средств за рубеж и блокировка российских карт за границей.

По информации "Известий", по обнаруженным фактам было возбуждено 549 административных дел и 11 уголовных.