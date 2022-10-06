МОСКВА, 6 окт — ПРАЙМ. Банк России за первые три квартала года выявил 1481 организацию с признаками финансовой пирамиды, из них более 500 — только в третьем квартале, рассказал директор департамента противодействия недобросовестным практикам ЦБ РФ Валерий Лях. Россиян предупредили о массовом мошенничестве от имени Центробанка

"Таких организаций, которые имеют признаки финансовой пирамиды, мы за (первые — ред.) девять месяцев этого года выявили значительно больше, чем в предыдущих периодах — 1481 организация с признаками финансовой пирамиды у нас обнаружено", — сказал он, выступая на международной конференции по защите прав потребителей финансовых услуг.

По его словам, только в третьем квартале ЦБ обнаружил 527 организаций с признаками финансовой пирамиды.

"Важно, что эти организации, имеющие признаки финансовых пирамид, не разрастаются, они маленькие. Как только они появляются, мы видим эти организации, в большинстве случаев обнаруживаем их в течение трех дней и успеваем блокировать, чтобы люди не успели воспользоваться их услугами", — также сказал он.

"Большинство из этих финансовых пирамид действуют в интернет-пространстве: 97% финансовых пирамид — это онлайн-проекты. Мы их успешно и оперативно блокируем, но, конечно, нам нужна помощь населения, волонтерских и общественных организаций в установлении тех пирамид, которые работают офлайн и распространяют рекламу в мессенджерах", — добавил Лях.

Кроме того, ЦБ РФ за тот же период выявил 392 интернет-игры с признаками финансовой пирамиды, заключил он.