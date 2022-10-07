МОСКВА, 7 окт — ПРАЙМ. Валютные резервы Китая в сентябре сократились на 25,9 миллиарда долларов, составив 3,029 триллиона долларов, заявила в пятницу замглавы Государственного управления валютного контроля КНР Ван Чуньин. Международные резервы России за неделю снизились

Эксперты прогнозировали более существенное сокращение – до 2,997 триллиона долларов с 3,0549 триллиона долларов месяцем ранее.

"По состоянию на конец сентября 2022 года валютные резервы Китая составляли 3,029 триллиона долларов, что на 25,9 миллиарда долларов или 0,85% меньше, чем было по состоянию на конец августа", — заявила Ван Чуньин, слова которой приводятся на сайт ведомства.

Она отметила, что в сентябре 2022 года трансграничные потоки капитала в целом были стабильными, а спрос и предложение на внутреннем валютном рынке в целом оставались сбалансированными.

"На международном финансовом рынке под влиянием монетарной и фискальной политики ведущих стран, макроэкономических показателей и прочих факторов индекс доллара (USDX) вырос еще сильнее, а стоимость глобальных финансовых активов резко упала", — указала она.

Соответственно, пояснила она, из-за пересчета обменного курса и изменения стоимости активов, объем валютных резервов несколько уменьшился.