Золотовалютные резервы Белоруссии выросли на 0,5 процента в сентябре
Нацбанк Белоруссии: золотовалютные резервы страны превысили 7,5 миллиарда долларов в сентябре
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МИНСК, 7 окт — ПРАЙМ. Золотовалютные резервы (ЗВР) Белоруссии за сентябрь 2022 года выросли на 0,5% и составили на 1 октября более 7,5 миллиарда долларов в эквиваленте, сообщил Национальный банк республики (центробанк).
Согласно информации сайта Нацбанка, на 1 октября международные резервные активы, по предварительным данным, составляют 7 миллиардов 503,3 миллиона долларов по сравнению с 7 миллиардами 464,1 миллиона долларов на 1 сентября.
С начала же текущего года ЗВР Белоруссии сократились на 10,94%. При этом за прошлый год эти резервы увеличились на 12,8% и на начало 2022 года составили 8,4 миллиарда долларов.
Согласно основным направлениям белорусской кредитно-денежной политики на текущий год, объем международных резервных активов на 1 января 2023 года должен составить не менее 7 миллиардов долларов.
https://1prime.ru/finance/20221007/838387172.html
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