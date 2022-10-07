МИНСК, 7 окт — ПРАЙМ. Золотовалютные резервы (ЗВР) Белоруссии за сентябрь 2022 года выросли на 0,5% и составили на 1 октября более 7,5 миллиарда долларов в эквиваленте, сообщил Национальный банк республики (центробанк). Белоруссия примет в собственность акции 15 предприятий

Согласно информации сайта Нацбанка, на 1 октября международные резервные активы, по предварительным данным, составляют 7 миллиардов 503,3 миллиона долларов по сравнению с 7 миллиардами 464,1 миллиона долларов на 1 сентября.

С начала же текущего года ЗВР Белоруссии сократились на 10,94%. При этом за прошлый год эти резервы увеличились на 12,8% и на начало 2022 года составили 8,4 миллиарда долларов.

Согласно основным направлениям белорусской кредитно-денежной политики на текущий год, объем международных резервных активов на 1 января 2023 года должен составить не менее 7 миллиардов долларов.