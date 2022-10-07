ЖЕНЕВА, 7 окт — ПРАЙМ. Швейцарский банк Raiffeisen следит за ситуацией с картами Union Pay российских банков, оставляет за собой право пересмотреть их обслуживание в банкоматах, заявил РИА Новости представитель пресс-службы банка Максим Вурш. Банк "Зенит" сообщил об отсутствии жалоб по работе карт UnionPay в Европе

"Райффайзен Швейцария" продолжает внимательно следить за развитием событий в этой области и оставляет за собой право при необходимости пересмотреть ситуацию", — ответил он на вопрос может ли этот банк запретить обслуживание российских карт Union Pay.

Вурш уточнил, что на данный момент снятие наличных в банкоматах Raiffeisen в Швейцарии с помощью этих карт остается возможным.

"Что касается платежных терминалов, мы не можем предоставить информацию, поскольку это решение находится в компетенции покупателей (эквайеров), которые заключают соответствующие договоры с продавцами", — добавил Вурш.

Источник в другом швейцарском банке сообщил РИА Новости, что решение остается за центральным банком и властями, но на данный момент никакие меры не обсуждаются.

В среду РИА Новости стало известно, что Коммерческий банк Чехии, один из крупнейших банков в стране, перестал обслуживать карты платежных систем UnionPay и American Express независимо от того, в какой стране они выданы.

Кроме того, карты UnionPay перестали обслуживать банкоматы Nosto, единственной сети в Финляндии, работающей с китайской платежной системой, причиной послужил повышенный спрос на наличные со стороны россиян, рассказал РИА Новости в понедельник представитель владеющей банкоматами Nokas CMS Ристо Лепо.