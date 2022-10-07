МОСКВА, 7 окт — ПРАЙМ. Президент РФ Владимир Путин подписал закон, закрепляющий механизм внесения в уставный капитал ВТБ акций Российского национального коммерческого банка (РНКБ), системообразующего банка Крыма. Документ опубликован на официальном портале правовой информации. В России изменился срок обращения за конвертацией депозитарных расписок

Закон предоставляет правительству России право внести в качестве вклада РФ в уставный капитал ВТБ находящиеся в федеральной собственности 100% акций РНКБ в порядке оплаты допэмиссии акций ВТБ.

При этом цена размещения дополнительных акций ВТБ устанавливается равной средневзвешенной цене по результатам организованных торгов его акциями за шесть месяцев, предшествующих дате принятия наблюдательным советом банка решения о цене размещения допакций.

На приобретение РФ и ВТБ соответствующих акций не будут распространяться положения законов, касающихся приобретения крупных пакетов акций и получения на это согласия ФАС и Банка России, уведомления эмитента, раскрытия информации в форме сообщений о существенных фактах.

Закон вступает в силу со дня его официального опубликования.

В мае заместитель министра финансов РФ Алексей Моисеев говорил, что сделки по консолидации ВТБ, "Открытия" и РНКБ будут закрыты в этом году. Причем РНКБ войдет в периметр группы ВТБ как отдельное юридическое лицо.