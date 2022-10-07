МОСКВА, 7 окт — ПРАЙМ. Объем наличных денег в обращении в России за сентябрь вырос на 929,9 миллиарда рублей, это в два раза ниже результатов февраля, рекордных за всю историю страны, проанализировал для РИА Новости данные Банка России начальник аналитического управления банка БКФ Максим Осадчий.

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"Сумма наличных денег в обращении (вне Банка России) за сентябрь выросла на 929,9 миллиарда рублей. За всю историю РФ больший объем наличных денег был эмитирован только в феврале 2022 года – 2 триллиона рублей. Даже в условиях валютного кризиса – в декабре 2014 года – был эмитирован меньший объем – 918 миллиардов рублей", — сообщил аналитик.

Начиная с июня рост суммы наличных денег в обращении возобновился, однако за лето объем эмиссии составил всего 257,9 миллиарда рублей, добавил он.

Из статистики регулятора следует, что наиболее агрессивный рост суммы наличных в обращении пришелся на 22 и 23 сентября (сразу после начала частичной мобилизации) и на 30 сентября – как реакция на обвал доллара на Московской бирже из-за не реализовавшейся угрозы применения блокирующих санкций против НКЦ, отметил Осадчий.

"Столь быстрый рост наличных денег в обращении свидетельствует об оттоке средств населения из банков", — заключил он.