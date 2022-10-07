МОСКВА, 7 окт — ПРАЙМ. Объем наличных денег в обращении в России за сентябрь вырос на 929,9 миллиарда рублей, это в два раза ниже результатов февраля, рекордных за всю историю страны, проанализировал для РИА Новости данные Банка России начальник аналитического управления банка БКФ Максим Осадчий. Раскрыт момент, когда рубль снова начнет слабеть

"Сумма наличных денег в обращении (вне Банка России) за сентябрь выросла на 929,9 миллиарда рублей. За всю историю РФ больший объем наличных денег был эмитирован только в феврале 2022 года – 2 триллиона рублей. Даже в условиях валютного кризиса – в декабре 2014 года – был эмитирован меньший объем – 918 миллиардов рублей", — сообщил аналитик.

Начиная с июня рост суммы наличных денег в обращении возобновился, однако за лето объем эмиссии составил всего 257,9 миллиарда рублей, добавил он.

Из статистики регулятора следует, что наиболее агрессивный рост суммы наличных в обращении пришелся на 22 и 23 сентября (сразу после начала частичной мобилизации) и на 30 сентября – как реакция на обвал доллара на Московской бирже из-за не реализовавшейся угрозы применения блокирующих санкций против НКЦ, отметил Осадчий.

"Столь быстрый рост наличных денег в обращении свидетельствует об оттоке средств населения из банков", — заключил он.