Эксперт: объем наличных в обращении в России вырос на 930 миллиардов рублей в сентябре
МОСКВА, 7 окт — ПРАЙМ. Объем наличных денег в обращении в России за сентябрь вырос на 929,9 миллиарда рублей, это в два раза ниже результатов февраля, рекордных за всю историю страны, проанализировал для РИА Новости данные Банка России начальник аналитического управления банка БКФ Максим Осадчий.
"Сумма наличных денег в обращении (вне Банка России) за сентябрь выросла на 929,9 миллиарда рублей. За всю историю РФ больший объем наличных денег был эмитирован только в феврале 2022 года – 2 триллиона рублей. Даже в условиях валютного кризиса – в декабре 2014 года – был эмитирован меньший объем – 918 миллиардов рублей", — сообщил аналитик.
Начиная с июня рост суммы наличных денег в обращении возобновился, однако за лето объем эмиссии составил всего 257,9 миллиарда рублей, добавил он.
Из статистики регулятора следует, что наиболее агрессивный рост суммы наличных в обращении пришелся на 22 и 23 сентября (сразу после начала частичной мобилизации) и на 30 сентября – как реакция на обвал доллара на Московской бирже из-за не реализовавшейся угрозы применения блокирующих санкций против НКЦ, отметил Осадчий.
"Столь быстрый рост наличных денег в обращении свидетельствует об оттоке средств населения из банков", — заключил он.
https://1prime.ru/finance/20221007/838390162.html