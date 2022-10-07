ТОКИО, 7 окт — ПРАЙМ. Золотовалютные резервы Японии на конец сентября по сравнению с предыдущим месяцем показали рекордное сокращение на 54 миллиарда долларов, сообщило министерство финансов Японии. Япония ввела санкции против девяти российских компаний

На конец сентября золотовалютные резервы Японии составляли 1,28 триллиона долларов.

В сентябре минфин в целях борьбы с падением курса иены, который составлял к 22 сентября 145 иен за доллар, провел валютную интервенцию на рынке, что привело к повышению курса до 140 иен за доллар. В ходе интервенции было продано долларов на сумму, эквивалент которой составляет 2,84 триллиона иен (сумма в долларах не сообщалась, по курсу 145 иен за доллар она равна примерно 19,6 миллиарда долларов). Однако уже через несколько дней курс вновь опустился до уровня 144-145 иен за доллар.