Золотовалютные резервы Японии рекордно сократились в сентябре
Минфин Японии: золотовалютные резервы страны сократились на 54 миллиарда долларов в сентябре
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ТОКИО, 7 окт — ПРАЙМ. Золотовалютные резервы Японии на конец сентября по сравнению с предыдущим месяцем показали рекордное сокращение на 54 миллиарда долларов, сообщило министерство финансов Японии.
На конец сентября золотовалютные резервы Японии составляли 1,28 триллиона долларов.
В сентябре минфин в целях борьбы с падением курса иены, который составлял к 22 сентября 145 иен за доллар, провел валютную интервенцию на рынке, что привело к повышению курса до 140 иен за доллар. В ходе интервенции было продано долларов на сумму, эквивалент которой составляет 2,84 триллиона иен (сумма в долларах не сообщалась, по курсу 145 иен за доллар она равна примерно 19,6 миллиарда долларов). Однако уже через несколько дней курс вновь опустился до уровня 144-145 иен за доллар.
https://1prime.ru/finance/20221007/838390215.html
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