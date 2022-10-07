МОСКВА, 7 окт — ПРАЙМ. Средняя ипотечная ставка в январе-августе подросла в 26 российских регионах: самым заметным рост оказался в Чеченской республике, где она увеличилась до 12,07% годовых с 7,87% годовых в январе-июле, выяснило РИА Новости на основе данных Банка России. Правительство продлило выплаты на погашение ипотеки для многодетных семей

В пятерку лидеров по росту средней ипотечной ставки также вошли Камчатский Край (до 7,77% с 4,89%), Карачаево-Черкесская Республика (до 9,67% с 8,11%), Самарская область (до 8,31% с 6,82%) и Чукотский автономный округ (до 7,52% с 6,36%).

В остальных регионах средняя ипотечная ставка снизилась по итогам января-августа. Самым интенсивным снижение стало в Ставропольском крае (до 7,81% с 12,47%). Также заметная динамика была зафиксирована в Краснодарском крае (до 6,66% с 8,74%), республике Северная Осетия — Алания (до 7,74% с 9,69%), Еврейской автономной области (до 6,24% с 8,08%) и Кабардино-Балкарской республике (до 7,96% с 9,79%).

В целом по России средняя ипотечная ставка в отчетном периоде показала отрицательную динамику, снизившись до 7,34% с 7,48%.