МОСКВА, 7 окт — ПРАЙМ. Ожидается, что крупнейшие банки США сообщат о снижении прибыли за третий квартал, поскольку экономика замедлилась, а нестабильные рынки тормозят заключение сделок, сообщило агентство Reuters со ссылкой на аналитиков. Безработица в США в сентябре неожиданно снизилась

Четыре крупнейших банка страны — JPMorgan Chase & Co, Wells Fargo, Citigroup Inc и Morgan Stanley — отчитаются о прибыли за третий квартал в пятницу, 14 октября.

Ожидается, что произошло снижение чистой прибыли после того, как неспокойные рынки подавили инвестиционно-банковскую деятельность, а кредиторы отложили больше средств на черный день, чтобы покрыть убытки от просроченных платежей по выданным кредитам.

ФРС США повысила базовую ставку с почти нулевого уровня в марте до текущего диапазона 3,00%-3,25% и подает сигналы о дальнейшем повышении. Хотя повышение ставок, как правило, способствует росту прибыли банков, более широкий риск экономического спада, вызванного высокой инфляцией, узкими местами в цепочке поставок и кризисом на Украине, может негативно сказаться на будущих доходах банков.

Хотя ожидается, что повышение ставок увеличит чистый процентный доход двух крупнейших американских банков, JPMorgan и Bank of America, скачок стоимости заимствований также нанес ущерб их бизнесу по ипотечному и автокредитованию из-за снижения спроса.

Аналитики, согласно данным Refinitiv I/B/E/S, полагают, что прибыль JPMorgan упала на 24%, а чистая прибыль Citigroup и Wells Fargo снизилась на 32% и 17% соответственно,

Goldman Sachs Group Inc, как ожидается, 18 октября отчитается о падении чистой прибыли на 46%. Его конкурент Morgan Stanley может сообщить о падении показателя на 28%. Падение происходит на фоне снижения интереса корпораций к сделкам M&A и IPO. США работают над ответом Саудовской Аравии после решения ОПЕК+

Аналитики предполагают, что прибыль Bank of America в третьем квартале упала почти на 14%, при этом уверенный рост в потребительском подразделении, по их оценкам, частично компенсирует снижение комиссионных за консультационные услуги.

За истекший период 2022 года банковский субиндекс S&P 500 упал почти на 26%. Акции Goldman Sachs и Morgan Stanley, которые не входят в индекс, за тот же период подешевели на 20% и 17% соответственно.

Президент JPMorgan Дэниел Пинто в прошлом месяце озвучил свои ожидания от третьего квартала. Он предположил, что комиссионные доходы банка от инвестиционно-банковских услуг упали на 45-50%.

Дополнительным негативным фактором для инвестиционно-банковских услуг стало сокращение числа крупных сделок по выкупу со стороны частных инвестиционных компаний. Согласно данным Dealogic, объем сделок на этом рынке в третьем квартале упал на 54% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года — до 716,62 млрд долларов. Американские банки списали 1 млрд долларов по кредитам на привлечение заемных средств и бридж-кредитам, поскольку рост процентных ставок усложнил для них задачу передачи высокорискованных долгов инвесторам и другим кредиторам. США назвали условие для пересмотра санкционной политики против Венесуэлы

"Мы ожидаем дальнейших потерь по этим сделкам", — рассказал Ричард Рамсден, аналитик Goldman Sachs, курирующий исследования крупных банков. По его словам, потери "будут довольно сильно варьироваться", в зависимости от того, какова была первоначальная цена сделок и какова степень риска.

Аналитики также считают, что банки будут откладывать больше резервов в ожидании новых проблемных кредитов.

Fitch Ratings ожидает, что общий рост банковских кредитов в этом году составит от 10% до 11%, но этот рост может замедлиться по мере повышения процентных ставок и замедления экономики.

"Банки столкнутся в 2023 году с совсем другими условиями, чем в 2022 году", — отметил Кристофер Вулф, который курирует в Fitch рейтинги и анализ банков США и Канады.