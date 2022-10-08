МОСКВА, 8 окт — ПРАЙМ. Сбербанк в субботу повысил ставки по ипотеке на новостройки и готовое жилье на 0,5 процентного пункта: теперь минимальная ставка по таким кредитам составляет 10,4% годовых, следует из информации на сайте кредитной организации. Средняя ипотечная ставка выросла в 26 российских регионах в январе-августе

Согласно данным сайта, стоимость ипотечных кредитов на покупку жилья на первичном и вторичном рынках теперь выросла до 10,4% с 9,9%.

"На ставки по ипотеке влияет ряд факторов помимо ключевой ставки Банка России. Так, в течение почти месяца наблюдался рост доходности облигаций федерального займа, как долгосрочных, так и краткосрочных, что повлияло на повышение ставок по ипотечным кредитам у ряда банков", — прокомментировали РИА Новости в пресс-службе банка.

"Сбер" приложил максимальные усилия для сохранения текущих ставок, однако рыночные условия не позволяют сохранить их на прежнем уровне в течение такого длительного периода, потому с 8 октября мы вынуждены минимально скорректировать ставки по рыночным ипотечным продуктам на 0,5 процентного пункта", — сообщили там же.

В Сбербанке добавили, что ставки по госпрограммам остаются неизменными. Кроме того, ставки по ранее одобренным ипотечным кредитам сохраняются на период действия одобрения.

Ряд крупных банков с конца сентября начал поднимать ставки по ипотеке, в том числе это сделали Альфа-банк, МКБ и "Зенит".