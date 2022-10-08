КАИР, 8 окт — ПРАЙМ. Российская платежная система "Мир" может заработать в Египте уже в ближайшие дни, такую информацию со ссылкой на источники в экономической и туристической сферах приводит египетская газета "Аш-Шурук". Россияне пожаловались на проблемы с использованием системы "Мир" в Турции

"Источники в сфере экономики и туризма сообщили "Аш-Шурук" о внедрении системы "Мир" и начале операций с российским рублями в египетских банках и на туристических курортах в ближайшие дни", — сообщает издание.

По словам тех же источников "Аш-Шурук", на решение об операциях с российскими рублями не повлияла информация об отказе турецких банков от взаимодействия с платежной системой из-за возможных американских санкций.

Опрошенные РИА Новости источники в туристической отрасли не смогли подтвердить информацию "Аш-Шурук", отметив, что "переговоры о внедрении российской платежной системы пока лишь только ведутся".

Посол РФ в Каире Георгий Борисенко говорил в сентябре, что Москва работает с Центробанком Египта над возможностью использования карт "Мир" и надеется завершить процесс в ближайшее время.

Ранее банковский источник сообщил египетскому порталу Masrawy о сложностях в налаживании связи между российскими картами "Мир" и египетской платежной системой Meeza. "В свете нынешней глобальной ситуации установление связи между "Миром" и Meeza может негативно сказаться на переговорах Египта с МВФ по поводу новой программы сотрудничества", — указал источник.