МОСКВА, 9 окт — ПРАЙМ. Рост ставки ФРС может обострить проблемы сектора недвижимости в США, однако благодаря действию санкций потенциальный ипотечный кризис не окажет значительного влияния на финансовую систему России, и рубль сможет выступить в качестве валюты "тихой гавани", заявил РИА Новости эксперт по фондовому рынку "БКС Мир инвестиций" Евгений Калянов. Средняя ипотечная ставка выросла в 26 российских регионах в январе-августе

По данным американского ипотечного агентства Freddie Mac, ставки по ипотечным кредитам в США приблизились к уровню 7% годовых, достигнув своих максимальных значений за последние 15 лет. Это произошло на фоне роста ставки Федеральной резервной системы США: в сентябре регулятор поднял ставку до 3-3,25% годовых.

"ФРС повышает ключевую ставку, увеличивая стоимость денег в экономике, пытаясь обуздать инфляцию, которая, в свою очередь, имеет большие шансы к продолжительному росту. Ставки по ипотечному кредитованию в Соединенных Штатах следуют за ставкой ФРС, таким образом, стоит ожидать роста стоимости ипотеки и далее. Подстраиваясь под обстоятельства, потребители в США отдают предпочтение ипотечным займам не с фиксированной, а с плавающей ставкой, доля которых, соответственно, будет расти", — пояснил Калянов.

Аналитик напомнил, что с кризисом в сфере недвижимости уже столкнулся Китай, где застройщики, набрав на себя непомерные долги в виде банковских ссуд и облигационных займов, не могут расплатиться по ним. В результате государство старается всячески поддержать проблемный сектор недвижимости, чтобы не вызвать обвал в финансовой системе. СМИ: в ФРС США продолжают считать инфляцию главной проблемой

"США, вероятно, также будут готовы предоставлять монетарную поддержку своему сектору недвижимости по мере роста в нем проблем, но дополнительное "печатание денег" опять же будет разгонять инфляцию и повышать вероятность финансового обвала", — допустил экономист.

При этом в отличие от ситуации во время глобального финансового кризиса 2008 года, сегодня в результате санкционных ограничений зависимость России от западной финансовой системы и валют недружественных стран снизилась. "Очередной потенциальный ипотечный кризис США в значительно меньшей мере повлияет на финансовую систему РФ, и рубль, с большей степенью вероятности, останется по-прежнему стабильным, а также сможет выступать в роли валюты "тихой гавани", — спрогнозировал Калянов.