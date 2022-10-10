МОСКВА/ЦЮРИХ, 10 окт — ПРАЙМ. Совет директоров Gazprombank (Switzerland) принял решение о прекращении банковских операций на швейцарском финансовом рынке, говорится в сообщении швейцарского банка. Акции "Газпрома" на открытии торгов обвалились более чем на 20 процентов

"Совет директоров Gazprombank (Switzerland) Ltd принял решение о прекращении банковских операций на швейцарском финансовом рынке после стратегического анализа различных вариантов будущей деятельности банка", — говорится в сообщении.

Отмечается, что существующие деловые отношения будут свернуты или переданы внешним банковским партнерам в ближайшие месяцы.

Председатель совета директоров банка Иван Дунь заявил, что это решение является результатом глубокого анализа стратегии и принимается в тесной консультации со швейцарским органом по надзору за финансовыми рынками FINMA.