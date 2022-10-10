Газпромбанк прекратил деятельность на финансовом рынке Швейцарии
Gazprombank (Switzerland): банк прекратил деятельность на финансовом рынке Швейцарии
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МОСКВА/ЦЮРИХ, 10 окт — ПРАЙМ. Совет директоров Gazprombank (Switzerland) принял решение о прекращении банковских операций на швейцарском финансовом рынке, говорится в сообщении швейцарского банка.
"Совет директоров Gazprombank (Switzerland) Ltd принял решение о прекращении банковских операций на швейцарском финансовом рынке после стратегического анализа различных вариантов будущей деятельности банка", — говорится в сообщении.
Отмечается, что существующие деловые отношения будут свернуты или переданы внешним банковским партнерам в ближайшие месяцы.
Председатель совета директоров банка Иван Дунь заявил, что это решение является результатом глубокого анализа стратегии и принимается в тесной консультации со швейцарским органом по надзору за финансовыми рынками FINMA.
https://1prime.ru/finance/20221010/838408297.html
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