МОСКВА, 10 окт — ПРАЙМ. Приложение "СБОЛ", дающее возможность клиентам Сбербанка с устройствами на операционной системе iOS использовать сервисы банка, снова стало доступно в App Store, передает корреспондент РИА Новости. Испанский Santander перестал обслуживать карты UnionPay российских банков

Перейти на страницу скачивания приложения можно введя в поисковой строке в App Store название разработчика iosPlatform.

В середине августа в App Store компанией "Открытые ИТ-решения" был выпущен агрегатор для банковских операций "СБОЛ", который предоставляет возможности для онлайн-банкинга, к сервису тогда присоединился Сбербанк. В банке отметили, что рекомендуют использовать новое приложение клиентам с устройствами Apple, на которых еще не установлено приложение "Сбербанк Онлайн". В конце августа приложение было удалено из App Store, хотя сам сервис "СБОЛ" продолжал работу.

Весной этого года США ввели в отношении Сбербанка санкции, в результате его мобильное приложение было удалено из App Store и Google Play. При этом приложения, ранее установленные на мобильные устройства, продолжают работу до сих пор.