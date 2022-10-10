МОСКВА, 10 окт — ПРАЙМ. Управляющий центральным банком Индонезии Перри Варджио объявил, что программа трансграничных платежей между пятью странами АСЕАН, а именно Таиландом, Сингапуром, Малайзией, Филиппинами и Индонезией, будет полностью подключена в следующем году, сообщает портал The Star Online в понедельник. Дипломат рассказал об интересе АСЕАН к импорту российских углеводородов

Варджио заявил журналистам, что "Индонезия уже объединила свою платежную систему с Таиландом и скоро сделает это с Малайзией и Сингапуром". Подробностей о соглашении с Филиппинами он не сообщил.

По данным The Star Online, трансграничные платежи будут осуществляться "региональными банками без использования доллара США".

В августе индонезийские СМИ сообщали, что граждане Индонезии и Таиланда получили возможность совершать и принимать трансграничные "QR-платежи" в рамках пилотного проекта, проводимого центральными банками этих стран. Потребителям достаточно отсканировать QR-код услуги или товара для совершения транзакции.