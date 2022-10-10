МОСКВА, 10 окт — ПРАЙМ. Нацбанк Украины из-за угрозы ракетных ударов попросил банки обслуживать клиентов в дистанционном формате, работу отделений перевести в безопасный режим. Рубль спокойно отреагировал на заявления Путина по Украине

"Национальный банк просит банки обеспечивать функционирование своих сервисов в дистанционном режиме, а работу отделений перевести в безопасный формат", — говорится в сообщении Нацбанка Украины в Telegram-канале.

В регуляторе отметили, что система электронных платежей (СЭП) Национального банка работает в обычном режиме. В Нацбанке также призвали граждан отдавать предпочтение дистанционному банковскому обслуживанию и не посещать банковские отделения.

Президент РФ Владимир Путин на оперативном совещании с членами Совбеза в понедельник сообщил, что сегодня утром нанесен массированный удар высокоточным оружием по объектам украинской инфраструктуры. ЧП на Крымском мосту Путин назвал терактом, направленным на разрушение гражданской инфраструктуры. По его словам, Киев поставил себя на одну доску с самыми одиозными террористическими группировками, и оставлять без ответа преступления киевского режима просто невозможно. Кроме того, по словам президента, Украина совершила три теракта в отношении Курской АЭС и пыталась подорвать газопровод "Турецкий поток".

В Минобороны РФ заявили, что цель проведенного в понедельник массированного удара высокоточным оружием по Украине достигнута.

Украинские СМИ в понедельник сообщили о взрывах в Киеве и Киевской области, также под ракетные удары попали Харьков, Одесса, Днепропетровск, Львов и Львовская область, Ивано-Франковск, Тернополь, Хмельницкий, Конотоп, Ровенская и Полтавская области. Кроме того, в офисе Зеленского сообщили об ударах по энергообъектам Запорожья, Винницы, Сум, Житомира.