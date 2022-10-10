МОСКВА, 10 окт — ПРАЙМ. Арбитражный суд Московского округа поддержал апелляционную инстанцию, отменившую определение нижестоящего суда, который в свою очередь ранее отменил по вновь открывшимся обстоятельствам привлечение к субсидиарной ответственности 10 из 18 бывших руководителей обанкротившегося в 2014 году Инвестбанка по его долгам, превышающим 50 миллиардов рублей. Суд арестовал активы "дочки" Honeywell по второму иску Росбанка

Как следует из информации в картотеке арбитражных дел, окружной суд в понедельник отклонил кассационные жалобы экс-банкиров на вынесенное в июне постановление Девятого арбитражного апелляционного суда.

Арбитражный суд Москвы в июле 2019 года по заявлению АСВ признал ответственными по долгам Инвестбанка 19 бывших контролирующих лиц — бенефициара Сергея Мастюгина, главу наблюдательного совета Юрия Матвеева, 11 членов Набсовета, включая Александра Хандруева, Игоря Дубова и Владимира Гезина. К ответственности были привлечены также экс-предправления Сергей Менделеев и Сергей Зайцев, члены правления Ольга Боргардт, Дмитрий Кириллов, вице-президент Галина Зима.

Размер взыскания с каждого из ответчиков первая инстанция установила в долях от общей суммы ущерба, которая определится по окончании расчетов с кредиторами. Ее поддержали окружной и Верховный суды. Изначально, в марте 2017 года, Агентство по страхованию вкладов оценивало субсидиарную ответственность в 40,5 миллиарда рублей. Центробанк рекомендовал жертвам кредитных аферистов сразу идти в суд

В ноябре 2021 года 10 экс-банкиров, в том числе Матвеев, Хандруев, Зима, Дубов, подали в арбитражный суд Москвы заявления о пересмотре дела по вновь открывшимся обстоятельствам. Они сослались на вступивший в силу в августе прошлого года приговор Таганского суда в отношении Гезина, в котором говорится, что в Инвестбанке была создана организованная группа в целях хищения принадлежащих банку денежных средств и что действия этой группы лиц привели к банкротству банка. Как установлено в уголовном деле, в группу входили Гезин, Менделеев, Боргардт, Зайцев, Мастюгин.

В приговоре сказано, что "данные лица ввели в заблуждение других членов совещательных органов банка относительно законности принимаемых решений, в связи с чем было дано согласие на выдачу кредитов". Между тем одобрение кредитов техническим заемщикам явилось основанием для привлечения к субсидиарной ответственности ряда членов Набсовета. Арбитражный суд Москвы, приняв во внимание, что 10 экс-банкиров, попросивших пересмотреть вопрос, в организованную группу не входили, отменил привлечение их к ответственности. Апелляционный же суд по жалобе АСВ отменил решение первой инстанции.

ЦБ РФ отозвал лицензию у Инвестбанка, занимавшего, по данным РИА Рейтинг, 80-е место среди банков РФ, в декабре 2013 года, в марте 2014-го банк был признан банкротом. Мастюгин, Менделеев и Боргардт также стали фигурантами уголовных дел.