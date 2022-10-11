МОСКВА, 11 окт — ПРАЙМ. Банк России продолжит снимать ограничения на движение капитала, но при реализации острых рисков для финстабильности вновь их может задействовать в необходимом объеме, заявил зампред регулятора Алексей Заботкин. Банк России представит новую траекторию ключевой ставки в октябре

"Безусловно, если опять реализуются острые риски для финансовой стабильности, этот инструмент будет задействован и будет задействован в необходимом объеме", — сказал он, выступая на рабочей группе по денежно-кредитной политике в Госдуме.

Заботкин отметил, что в базом сценарии Банк России исходит из того, что таких рисков не реализуется. "Поэтому в базовом сценарии мы говорим, что они будут продолжать сворачиваться. Этот процесс уже идет", — добавил зампред ЦБ.