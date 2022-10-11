Банк России продолжит снимать ограничения на движение капитала
Зампред ЦБ Заботкин заявил, что регулятор продолжит снимать ограничения на движение капитала
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МОСКВА, 11 окт — ПРАЙМ.Банк России продолжит снимать ограничения на движение капитала, но при реализации острых рисков для финстабильности вновь их может задействовать в необходимом объеме, заявил зампред регулятора Алексей Заботкин.
"Безусловно, если опять реализуются острые риски для финансовой стабильности, этот инструмент будет задействован и будет задействован в необходимом объеме", — сказал он, выступая на рабочей группе по денежно-кредитной политике в Госдуме.
Заботкин отметил, что в базом сценарии Банк России исходит из того, что таких рисков не реализуется. "Поэтому в базовом сценарии мы говорим, что они будут продолжать сворачиваться. Этот процесс уже идет", — добавил зампред ЦБ.
https://1prime.ru/finance/20221011/838423186.html
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