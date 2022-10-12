МОСКВА, 12 окт — ПРАЙМ. Агентство по страхованию вкладов (АСВ) перечислило Банку России 5,1 миллиарда рублей в рамках погашения задолженности, остаток долга, без учета процентов, теперь составляет 35 миллиардов, сообщила госкорпорация. Банк России может ужесточить регулирование ипотеки с очень низкими ставками

"Государственная корпорация "Агентство по страхованию вкладов" 12 октября 2022 года перечислила Банку России 5,1 миллиарда рублей в счет уплаты основного долга и процентов в рамках погашения задолженности по кредитной линии, предоставленной для поддержания достаточности фонда обязательного страхования вкладов…. Остаток задолженности на текущий момент составляет 35 миллиардов рублей без учета процентов", — говорится в сообщении.

Уточняется, что в счет погашения основной суммы долга перечислены 5 миллиардов рублей, в счет погашения процентов — 0,1 миллиарда. Таким образом, в общей сложности АСВ направило на погашение кредита регулятору уже 845 миллиардов рублей, из них 807 миллиардов рублей — на погашение основной суммы долга, 38 миллиардов — по процентам.

Банк России в 2015-2017 годах предоставил АСВ кредитную линию для поддержания достаточности фонда обязательного страхования вкладов. Последний транш от ЦБ РФ был получен 23 октября 2017 года. В конце 2017 года размер поступлений в фонд позволил АСВ начать возврат средств.

Всего в рамках заключенного с ЦБ РФ договора о предоставлении кредита с одобренным лимитом 1,03 триллиона рублей АСВ получило 842 миллиарда, которые были полностью направлены на выплаты страхового возмещения вкладчикам.