МОСКВА, 13 окт — ПРАЙМ. Больше половины россиян ожидают роста личных расходов в текущем квартале, при этом треть граждан прогнозируют, что их персональные траты останутся прежними, говорится в исследовании сервиса "Рaбoтa.ру", результаты которого имеются в распоряжении РИА Новости. Минимальный размер пенсии с московской доплатой вырастет до 23313 рублей

"Более половины опрошенных (62%) отметили, что ожидают роста расходов в текущем квартале. По мнению 30% респондентов, расходы в этот период останутся прежними, а 8% участников исследования ожидают снижения трат", — выяснили специалисты.

Из тех, кто ожидает роста расходов в текущем квартале, 70% опрошенных отметили, что траты вырастут за счет повышения цен. В то же время 52% респондентов указали, что в конце года увеличиваются расходы на жилищно-коммунальные услуги, а 51% отметили рост затрат на продукты питания.

При этом 41% опрошенных увеличат расходы на покупку зимней одежды и обуви, 37% — на подготовку к новогодним праздникам, а 31% — на подарки родным и друзьям.

Каждый пятый респондент (19%) ожидает увеличения трат на транспорт, 15% — на кредит или ипотеку, 14% — на ремонт, 10% — на покупку техники, 5% — на путешествия, а 3% — на покупку недвижимости. В варианте "Другое" 6% респондентов чаще всего указывали такие статьи расходов, как медицина, налоги и обучение.

В ходе исследования специалисты опросили более 3000 пользователей сервиса из всех регионов страны.