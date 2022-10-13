МОСКВА, 13 окт — ПРАЙМ. Россияне в этом году стали гораздо активнее тратить на благотворительные цели, причем доля мужчин с соответствующими расходами меньше доли женщин, говорится в исследовании банка "Зенит", результаты которого имеются в распоряжении РИА Новости. Исследования показали, что больше половины россиян ожидают роста расходов

"Общий объем пожертвований за 9 месяцев 2022 года вырос на 42% по сравнению с прошлым годом", — выяснили специалисты.

"Количество людей, решивших пожертвовать денежные средства, также увеличилось — на 32%. Средний размер чека вырос на 2% по сравнению с аналогичным периодом 2021 года", — добавили они.

Аналитики отметили, что подобная динамика говорит о повышении доверия к фондам, развитии филантропии и актуальности тренда на ответственное потребление и заботу об окружающей среде.

Согласно исследованию, в основном переводили средства в некоммерческие организации женщины — их доля составила 55%. Чаще всего благотворительностью в этом году занимались жители Москвы, Московской области и Татарстана.