ЦБ планирует постепенно отменять меры поддержки профессиональных участников финансового рынка
МОСКВА, 13 окт — ПРАЙМ. Банк России планирует постепенно отменять меры поддержки профессиональных участников финансового рынка, процесс растянется на несколько лет, заявил заместитель председателя регулятора Филипп Габуния.
"Проанализировали меры, которые мы использовали. Мы понимаем, что сейчас уже нужно думать о том, как из этих мер постепенно надо выходить. Потому что искажение картинки, которую мы имеем из-за непрозрачности, неправильной оценки активов, которая сегодня возникает, они при долгом таком состоянии могут начать накапливать риск", — сообщил он на уральской конференции НАУФОР.
"Но делать это будем не спеша. То есть те меры, от многих сами участники отказались, какие-то не очень востребованы, какие-то операционного характера, связанные с отчетностью, мы будем потихоньку отменять", — продолжил Габуния.
"Но меры, требующие сильного отвлечения ресурсов и увеличения капитала, конечно, будет происходить очень постепенно. Здесь мы ничего форсировать не будем, это будет ни месяц, ни два — это будет несколько лет, скорее всего, растянуто. Мы закончим анализ того, что у нас получается, где-то в ноябре и сможем более предметно вас сориентировать на то, в каких темпах это будет происходить, но точно могу вам пообещать, что это будет происходить плавно и дополнительных шоков к уже имеющимся с нашей стороны мы вам этим не добавим", — отметил зампредседателя.
https://1prime.ru/finance/20221013/838448980.html