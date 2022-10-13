МОСКВА, 13 окт — ПРАЙМ. Банк России планирует постепенно отменять меры поддержки профессиональных участников финансового рынка, процесс растянется на несколько лет, заявил заместитель председателя регулятора Филипп Габуния. Банк России может ужесточить регулирование ипотеки с очень низкими ставками

"Проанализировали меры, которые мы использовали. Мы понимаем, что сейчас уже нужно думать о том, как из этих мер постепенно надо выходить. Потому что искажение картинки, которую мы имеем из-за непрозрачности, неправильной оценки активов, которая сегодня возникает, они при долгом таком состоянии могут начать накапливать риск", — сообщил он на уральской конференции НАУФОР.

"Но делать это будем не спеша. То есть те меры, от многих сами участники отказались, какие-то не очень востребованы, какие-то операционного характера, связанные с отчетностью, мы будем потихоньку отменять", — продолжил Габуния.

"Но меры, требующие сильного отвлечения ресурсов и увеличения капитала, конечно, будет происходить очень постепенно. Здесь мы ничего форсировать не будем, это будет ни месяц, ни два — это будет несколько лет, скорее всего, растянуто. Мы закончим анализ того, что у нас получается, где-то в ноябре и сможем более предметно вас сориентировать на то, в каких темпах это будет происходить, но точно могу вам пообещать, что это будет происходить плавно и дополнительных шоков к уже имеющимся с нашей стороны мы вам этим не добавим", — отметил зампредседателя.