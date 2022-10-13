МОСКВА, 13 окт — ПРАЙМ. Банк России в будущем планирует протестировать использование цифрового рубля для госплатежей, по словам регулятора, это потребует предварительной проработки с Минфином и Казначейством и, возможно, расширения законодательной базы, сообщили РИА Новости в пресс-службе регулятора. Банк России начнет отменять меры поддержки на финансовом рынке

"В этом году мы вместе с банками из пилотной группы проводим тестирование ряда операций с цифровыми рублями. Среди них — открытие цифровых кошельков на платформе цифрового рубля, их пополнение, переводы между гражданами, оплата товаров и услуг. Работа проводится для отладки систем и подготовки выхода в "пилотирование" на реальных клиентах с реальными цифровыми рублями в апреле 2023 года", — напомнили в ЦБ.

"После этого планируется поэтапное развитие платформы цифрового рубля, для чего будут тестироваться… поэтапно внедряться в том числе различные виды госплатежей и операций. Эта работа требует совместной проработки ряда вопросов в том числе с Минфином, Казначейством и другими заинтересованными министерствами и ведомствами", — также сообщил регулятор.

Как пояснили в Банке России, потребуется доработка информационных систем, взаимные интеграции систем и процессов, расширение нормативно-правовой базы. В настоящий момент этапы реализации проекта обсуждаются, и называть конкретных сроков пока преждевременно, добавили там.

"В целом, по нашему мнению, цифровой рубль позволит государству повысить уровень контроля за целевым расходованием бюджетных средств, проводить адресные выплаты, оптимизировать процесс возврата неизрасходованных средств", — заключили в Банке России.