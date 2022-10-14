МОСКВА, 14 окт — ПРАЙМ. Министр финансов Японии Сюнъити Судзуки на пресс-конференции после встречи министров финансов и глав центробанков стран G20 в Вашингтоне заявил, что Япония может принять адекватные меры в связи с продолжающимся падением иены, сообщило агентство Киодо. Курс японской нацвалюты упал до 147 иен за доллар впервые за 32 года

"Резкие колебания, вызванные спекуляциями, неприемлемы. Мы с напряженным вниманием следим за движениями на валютном рынке. Мы хотим принять соответствующие чрезмерным колебаниям меры", — сказал Судзуки.

Япония уже проводила интервенцию 22 сентября в связи с падением иены до уровня 145,9 иен за доллар. Тогда государство приобрело 2,8 триллиона иен (около 19,6 миллиарда долларов), что стало рекордной цифрой для одноразовой интервенции. Курс поднялся до 140 иен за доллар, но уже через несколько дней вновь вернулся на прежние позиции.

Утром в пятницу курс японской национальной валюты на торгах в Токио впервые с 1990 года упал до уровня 147 иен за доллар.

Стремительное падение иены связано с данными динамики индекса потребительских цен в США, оказавшимися выше прогнозов. Но основной причиной продолжающегося стремительного падения национальной валюты Японии является сильное различие подхода американского и японского центробанков к монетарной политике — Федрезерв США продолжает поднимать учетную ставку, в то время как Банк Японии держит ее на отрицательном уровне.