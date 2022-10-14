ВТБ проведет тестовые международные переводы через Систему быстрых платежей
ВТБ до конца года проведет тестовые международные переводы через Систему быстрых платежей
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МОСКВА, 14 окт — ПРАЙМ.ВТБ до конца года планирует провести тестовые международные переводы через Систему быстрых платежей (СБП), массовый их запуск возможен после сертификации, сообщили РИА Новости в пресс-службе кредитной организации.
"ВТБ участвует в тестировании трансграничных переводов через СБП и до конца года планирует провести первые пробные операции", — рассказали в банке.
Клиенты смогут воспользоваться такой возможностью позднее, после сертификации, уточнили в ВТБ.
Там также отметили, что сервис позволит существенно ускорить зачисление средств, поскольку деньги поступят мгновенно, и это будет способствовать еще более активному использованию СБП.
Система быстрых платежей — сервис, с помощью которого можно совершать межбанковские переводы по номеру мобильного телефона круглосуточно и в любой день. Комиссии за такие переводы низки или отсутствуют вовсе.
https://1prime.ru/finance/20221014/838464792.html
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