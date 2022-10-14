МОСКВА, 14 окт — ПРАЙМ. ВТБ до конца года планирует провести тестовые международные переводы через Систему быстрых платежей (СБП), массовый их запуск возможен после сертификации, сообщили РИА Новости в пресс-службе кредитной организации. ВТБ немного увеличил выдачу кредитов в сентябре

"ВТБ участвует в тестировании трансграничных переводов через СБП и до конца года планирует провести первые пробные операции", — рассказали в банке.

Клиенты смогут воспользоваться такой возможностью позднее, после сертификации, уточнили в ВТБ.

Там также отметили, что сервис позволит существенно ускорить зачисление средств, поскольку деньги поступят мгновенно, и это будет способствовать еще более активному использованию СБП.

Система быстрых платежей — сервис, с помощью которого можно совершать межбанковские переводы по номеру мобильного телефона круглосуточно и в любой день. Комиссии за такие переводы низки или отсутствуют вовсе.