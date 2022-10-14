МОСКВА, 14 окт — ПРАЙМ. Системно значимые банки с 1 октября 2023 года должны будут обеспечить переводы через Систему быстрых платежей (СБП) независимо от наличия мобильного приложения, следует из проекта указания Банка России. Центробанк упростит взаимодействие с иностранными партнерами через СБП

"Система быстрых платежей (СБП) будет встроена не только в мобильные приложения, но и в интернет-банки крупных кредитных организаций. Это позволит гражданам делать переводы как с помощью смартфонов, так и со стационарных компьютеров независимо от наличия мобильного приложения банка", — пояснил ЦБ в своем сообщении планируемые изменения.

Система быстрых платежей — сервис, с помощью которого можно совершать межбанковские переводы по номеру мобильного телефона круглосуточно. К системе уже подключены более 200 банков, включая крупнейшие. СБП также позволяет оплачивать покупки в том числе по QR-коду и получать выплаты от организаций.