ЦБ обяжет системно значимые банки обеспечивать переводы через СБП
ЦБ обяжет системно значимые банки с октября 2023 года обеспечивать переводы через СБП
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МОСКВА, 14 окт — ПРАЙМ. Системно значимые банки с 1 октября 2023 года должны будут обеспечить переводы через Систему быстрых платежей (СБП) независимо от наличия мобильного приложения, следует из проекта указания Банка России.
"Система быстрых платежей (СБП) будет встроена не только в мобильные приложения, но и в интернет-банки крупных кредитных организаций. Это позволит гражданам делать переводы как с помощью смартфонов, так и со стационарных компьютеров независимо от наличия мобильного приложения банка", — пояснил ЦБ в своем сообщении планируемые изменения.
Система быстрых платежей — сервис, с помощью которого можно совершать межбанковские переводы по номеру мобильного телефона круглосуточно. К системе уже подключены более 200 банков, включая крупнейшие. СБП также позволяет оплачивать покупки в том числе по QR-коду и получать выплаты от организаций.
https://1prime.ru/finance/20221014/838465516.html
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