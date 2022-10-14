Денежная база России в узком определении выросла за неделю
Денежная база России в узком определении выросла за неделю по 7 октября на 1,2 процента
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МОСКВА, 14 окт — ПРАЙМ. Объем денежной базы РФ в узком определении по состоянию на 7 октября составил 15 446 триллионов рублей после 15 265,4 триллиона на 30 сентября, сообщил Банк России.
Таким образом, денежная база за этот период увеличилась на 180,6 миллиарда рублей, или на 1,2%.
Денежная база в узком определении включает в себя выпущенные в обращение Банком России наличные деньги (с учетом остатков средств в кассах кредитных организаций) и остатки на счетах обязательных резервов по привлеченным кредитными организациями средствам в национальной валюте, депонируемые в Банке России.
https://1prime.ru/finance/20221014/838465548.html
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