МОСКВА, 14 окт — ПРАЙМ. Объем денежной базы РФ в узком определении по состоянию на 7 октября составил 15 446 триллионов рублей после 15 265,4 триллиона на 30 сентября, сообщил Банк России. Центробанк заявил о доверии частных инвесторов к фондовому рынку

Таким образом, денежная база за этот период увеличилась на 180,6 миллиарда рублей, или на 1,2%.

Денежная база в узком определении включает в себя выпущенные в обращение Банком России наличные деньги (с учетом остатков средств в кассах кредитных организаций) и остатки на счетах обязательных резервов по привлеченным кредитными организациями средствам в национальной валюте, депонируемые в Банке России.