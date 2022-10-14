МОСКВА, 14 окт — ПРАЙМ. ЦБ РФ планирует с 1 апреля 2024 года обязать банки, участвующие в Системе быстрых платежей (СБП), обеспечить переводы через нее между компаниями, говорится в пресс-релизе регулятора. ЦБ обяжет системно значимые банки обеспечивать переводы через СБП

"С 1 апреля 2024 года планируется ввести обязанность для кредитных организаций — участников СБП обеспечить переводы между юридическими лицами через систему", — сказано в сообщении.

Система быстрых платежей- сервис, с помощью которого можно совершать межбанковские переводы по номеру мобильного телефона круглосуточно. К системе уже подключены более 200 банков, включая крупнейшие. СБП также позволяет оплачивать покупки в том числе по QR-коду и получать выплаты от организаций.