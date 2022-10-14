Банки могут обязать обеспечивать переводы между компаниями через СБП
ЦБ планирует с апреля 2024 года обязать участников СБП обеспечивать между компаниями через систему
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МОСКВА, 14 окт — ПРАЙМ.ЦБ РФ планирует с 1 апреля 2024 года обязать банки, участвующие в Системе быстрых платежей (СБП), обеспечить переводы через нее между компаниями, говорится в пресс-релизе регулятора.
"С 1 апреля 2024 года планируется ввести обязанность для кредитных организаций — участников СБП обеспечить переводы между юридическими лицами через систему", — сказано в сообщении.
Система быстрых платежей- сервис, с помощью которого можно совершать межбанковские переводы по номеру мобильного телефона круглосуточно. К системе уже подключены более 200 банков, включая крупнейшие. СБП также позволяет оплачивать покупки в том числе по QR-коду и получать выплаты от организаций.
https://1prime.ru/finance/20221014/838465646.html
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