МОСКВА, 14 окт — ПРАЙМ. Чистая прибыль Morgan Stanley, приходящаяся на акционеров, по итогам января-сентября 2022 года снизилась на 23% по сравнению с аналогичным периодом 2021 года и составила 8,427 миллиарда долларов, сообщила финансовая корпорация. JP Morgan отчитался о падении прибыли в январе-сентябре

Разводненная прибыль на акцию составила 4,88 доллара против 6,02 доллара годом ранее. Чистая выручка снизилась на 10%, до 40,919 миллиарда долларов.

По итогам третьего квартала чистая прибыль снизилась на 29% в годовом выражении, до 2,632 миллиарда долларов. Разводненная прибыль на акцию составила 1,47 доллара против 1,98 доллара годом ранее. Чистая выручка Morgan Stanley по итогам квартала составила 12,986 миллиарда долларов, что на 12% ниже аналогичного показателя 2021 года. Аналитики прогнозировали выручку на отметке 13,23 миллиарда долларов.

"Деятельность компании была устойчивой и сбалансированной в условиях неопределенной и сложной обстановки", — отметил глава банка Джеймс Горман (James Gorman). Чистая прибыль Wells Fargo снизилась с начала года на 36 процентов

Акции Morgan Stanley на предварительных торгах в США дорожают на 3,55%.

Банк Morgan Stanley был основан в 1935 году. Одно из основных направлений деятельности — доверительное управление активами. Финансовая компания действует на территории более 40 стран.