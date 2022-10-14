МОСКВА, 14 окт — ПРАЙМ. "Тинькофф инвестиции" надеются получить специальную лицензию от минфина Бельгии, которая поможет вывести активы клиентов банка, замороженные на счетах НРД в Euroclear, говорится в сообщении компании в официальном Telegram-канале. Денежная база России в широком определении выросла на 6,4 процента

"Мы намерены запросить у минфина Бельгии лицензию, которая позволит перевести активы из санкционного НРД в другие безопасные места хранения. После этого клиенты смогут снова распоряжаться своими бумагами и деньгами", — сказано в сообщении.

Запрос в минфин Бельгии будет отправлен в течение нескольких недель, после этого сроки разблокировки активов будут зависеть от европейского регулятора. При этом в "Тинькофф" напомнили, что несмотря на то, что расчеты с заблокированными активами нужно завершить до 7 января, в лицензии будет указан индивидуальный дедлайн для разблокировки активов клиентов "Тинькофф". О нем банк сообщит.

В "Тинькофф" считают, что вероятность получить такую лицензию "высокая", так как "Тинькофф" отвечает всем необходимым критериям, которые выдвигает европейский регулятор". Кроме того, в случае получения лицензии, инвесторам не придется платить за разблокировку активов — все расходы банк возьмет на себя.

Также в банке объяснили, что получение этой лицензии не вернет швейцарские франки клиентов. Их заморозка связана не с блокировкой активов на счетах НРД в Euroclear, а с тем, что "платежи банка-корреспондента НКЦ (Gazprombank (Switzerland)) не обрабатываются банками-посредниками". "Мы продолжаем активно работать с НКЦ для возврата швейцарских франков наших клиентов", — заключили в "Тинькофф".

В кредитной организации напомнили, что НРД отправил запрос на получение генеральной лицензии, и если он ее не получит до конца октября, брокеры начнут запрашивать индивидуальные разрешения. "Мы в любом случае отправим собственный запрос", — объяснили в "Тинькофф".

Национальный расчетный депозитарий (НРД, входит в группу Московской биржи) в октябре ожидает от компетентных органов ЕС разрешения на разблокировку активов инвесторов, не находящихся под санкциями, говорится в Telegram-канале Клуба защиты прав инвесторов, в который входят представители биржи. В сентябре НРД направил для этого запросы на получение генеральных лицензий в министерства финансов Бельгии и Люксембурга.