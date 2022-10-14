МОСКВА, 14 окт — ПРАЙМ. Банки РФ, по предварительным данным, нарастили розничное кредитование в сентябре, но ЦБ РФ в краткосрочной перспективе ожидает некоторого снижения заинтересованности населения в кредитах, говорится в информационно-аналитическом комментарии Банка России. Аналитики оценили, до каких уровней ФРС может повысить ставку

"По предварительным данным, в сентябре рост розничного кредитования продолжился сопоставимыми темпами. С учетом вновь возросшей неопределенности в конце сентября в краткосрочной перспективе можно ожидать некоторого снижения заинтересованности населения в дальнейшем наращивании кредитных обязательств, в том числе за счет постепенного сокращения потенциала для реализации отложенного спроса", — сказано в документе.

Также ЦБ отмечает, что возросшая с конца сентября неопределенность может повлиять на сберегательное поведение и динамику депозитов. "Рост спроса на наличные в конце сентября и начале октября мог ограничить нетто-приток сбережений в банки. Стабилизация ожиданий физических лиц может способствовать восстановлению притока на депозиты", — добавил Банк России.

По данным регулятора, российские банки в августе нарастили корпоративное кредитование на 2,4%, а розничное — на 1,1%.