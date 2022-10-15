МОСКВА, 15 окт — ПРАЙМ. Международные переводы через Систему быстрых платежей будут пользоваться большим спросом у клиентов, рассчитывают в опрошенных РИА Новости кредитных организациях. Отдельные банки озвучили конкретные планы по сроку запуска этого сервиса, остальные высказываются более осторожно и говорят, что пока тестируют такие переводы. Банки могут обязать обеспечивать переводы между компаниями через СБП

Банк России в пятницу заявил, что хочет упростить взаимодействие российских банков с иностранными партнерами при трансграничных переводах через СБП. Ранее ЦБ сообщал, что через Систему быстрых платежей деньги можно будет отправлять в Белоруссию.

"Промсвязьбанк является одним из участников пилотного проекта по трансграничным переводам в СБП. Мы уверены, что сервис получит широкое распространение среди пользователей", — прокомментировали в кредитной организации.

В Альфа-банке также отметили потенциал сервиса, особенно если с его помощью можно будет совершать платежи в одной валюте и получать в другой.

"МТС Банк" планирует запуск международных переводов через СБП в банки Белоруссии, Киргизии, Таджикистана, Узбекистана и Армении. "Планируем начать в четвертом квартале текущего года. На начальном этапе будут введены переводы через СБП в один из крупнейших банков Узбекистана", — сообщил Кирилл Пальчун из "МТС Банка". Центробанк упростит взаимодействие с иностранными партнерами через СБП

Провайдером трансграничных переводов для Системы быстрых платежей по номеру телефона уже успел стать "Тинькофф-банк". В дальнейшем банк планирует предоставить российским банкам доступ к переводам через СБП в другие страны ЕАЭС, а также в страны ближнего зарубежья. Переводы из зарубежных банков в Россию планируется запустить до конца 2022 года.

ВТБ и Росбанк до конца года планируют провести тестовые международные переводы через Систему быстрых платежей. В будущем планирует присоединиться к сервису трансграничных переводов через СБП и банк "Русский Стандарт".

Система быстрых платежей — сервис, с помощью которого можно совершать межбанковские переводы по номеру мобильного телефона круглосуточно и в любой день. Комиссии за такие переводы низки или отсутствуют вовсе.