МОСКВА, 15 окт — ПРАЙМ. СДЕЛКИ НЕДРУЖЕСТВЕННЫХ НЕРЕЗИДЕНТОВ С БОЛЕЕ ЧЕМ 1% АКЦИЙ ФИНОРГАНИЗАЦИЙ РФ ДОЛЖНЫ ОСУЩЕСТВЛЯТЬСЯ НА ОСНОВАНИИ РАЗРЕШЕНИЯ ПРАВКОМИССИИ — УКАЗ
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https://1prime.ru/finance/20221015/838475256.html
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МОСКВА, 15 окт — ПРАЙМ. СДЕЛКИ НЕДРУЖЕСТВЕННЫХ НЕРЕЗИДЕНТОВ С БОЛЕЕ ЧЕМ 1% АКЦИЙ ФИНОРГАНИЗАЦИЙ РФ ДОЛЖНЫ ОСУЩЕСТВЛЯТЬСЯ НА ОСНОВАНИИ РАЗРЕШЕНИЯ ПРАВКОМИССИИ — УКАЗ
Новость дополняется
https://1prime.ru/finance/20221015/838475256.html
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