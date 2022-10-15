2022-10-15T16:39:00+03:00

2022-10-15T16:41:57+03:00

2022-10-15T16:39:00+03:00

2022

https://1prime.ru/finance/20221015/838475317.html

Центробанк будет выдавать разрешения на вывоз из России наличной валюты

Финансы

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https://1prime.ru/docs/terms/terms_of_use.html

https://россиясегодня.рф

. ЦБ СМОЖЕТ ДАВАТЬ РАЗРЕШЕНИЯ НА ВЫВОЗ ИЗ РФ НАЛИЧНОЙ ИНОСТРАННОЙ ВАЛЮТЫ НА СУММУ БОЛЕЕ $10 ТЫС — УКАЗ Новость дополняется ПРАЙМ, 15.10.2022

банки, финансы, экономика, новости

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Агентство экономической информации ПРАЙМ 1 5 4.7 96 7 495 645-37-00 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://россиясегодня.рф/awards/ 294 60

Агентство экономической информации ПРАЙМ 1 5 4.7 96 7 495 645-37-00 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://россиясегодня.рф/awards/ 294 60

Агентство экономической информации ПРАЙМ 1 5 4.7 96 7 495 645-37-00 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://россиясегодня.рф/awards/ 294 60