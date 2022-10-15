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2022
https://1prime.ru/finance/20221015/838475317.html
Центробанк будет выдавать разрешения на вывоз из России наличной валюты
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. ЦБ СМОЖЕТ ДАВАТЬ РАЗРЕШЕНИЯ НА ВЫВОЗ ИЗ РФ НАЛИЧНОЙ ИНОСТРАННОЙ ВАЛЮТЫ НА СУММУ БОЛЕЕ $10 ТЫС — УКАЗ Новость дополняется ПРАЙМ, 15.10.2022
банки, финансы, экономика, новости
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 15 окт — ПРАЙМ. ЦБ СМОЖЕТ ДАВАТЬ РАЗРЕШЕНИЯ НА ВЫВОЗ ИЗ РФ НАЛИЧНОЙ ИНОСТРАННОЙ ВАЛЮТЫ НА СУММУ БОЛЕЕ $10 ТЫС — УКАЗ
Новость дополняется