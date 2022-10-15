МОСКВА, 15 окт — ПРАЙМ. Крупные выплаты резидентами РФ в рамках банкротств юридических лиц в пользу недружественных нерезидентов должны осуществляться на счет типа "С", соответствующий указ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации. Путин подписал указ о сделках с недружественными нерезидентами

"Выплаты резидентами денежных средств в связи с уменьшением уставных капиталов юридических лиц-резидентов, ликвидацией юридических лиц-резидентов, в рамках проведения процедур, применяемых в деле о банкротстве юридических лиц-резидентов, лицам иностранных государств, совершающих недружественные действия, осуществляются в соответствии с пунктами 2-9 указа президента Российской Федерации от 5 марта 2022 года №95 "О временном порядке исполнения обязательств перед некоторыми иностранными кредиторами", — сказано в тексте документа.