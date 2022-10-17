МОСКВА, 17 окт — ПРАЙМ. Минфин России подготовил и направил в правительство проект постановления о мерах поддержки мобилизованных, в частности предлагается продлить сроки уплаты налогов и предоставления документов в налоговые органы, следует из сообщения министерства. Центробанк призвал создать памятки мобилизованным инвесторам

"Минфин России подготовил и направил в правительство РФ проект постановления о мерах поддержки мобилизованных граждан", — говорится в сообщении. Там уточняется, что меры поддержки рассчитаны на граждан, включая предпринимателей и организации, где мобилизованный гражданин является единственным участником и руководителем в одном лице, следует из сообщения.

Для мобилизованных предполагаются отсрочка и рассрочка по уплате отдельных обязательных платежей. "На период прохождения военной службы и до 28-го числа включительно третьего месяца, следующего за месяцем окончания периода частичной мобилизации или увольнения с военной службы, продляются сроки уплаты налогов (за исключением НДФЛ, уплачиваемого в качестве налогового агента и налога на прибыль организаций, удержанного у источника выплаты дохода), сборов (кроме торгового сбора, госпошлины, сбора за пользование объектами животного мира) и страховых взносов, которые приходятся на данный период", — говорится в сообщении.

Будут также увеличены сроки представления в налоговые органы деклараций и отчетных документов на период прохождения военной службы и до 25-го числа включительно третьего месяца, следующего за месяцем окончания периода частичной мобилизации или увольнения с военной службы. Кроме того, на шесть месяцев увеличиваются сроки направления требования об уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов и принятия решения об их взыскании.

Согласно материалам министерства, на период прохождения военной службы и до 28-го числа включительно третьего месяца, следующего за месяцем окончания периода частичной мобилизации или увольнения с военной службы, приостанавливаются вынесение решения о сроках проведения выездных (повторных выездных) налоговых проверок, проверок полноты исчисления и уплаты налогов в связи с совершением сделок между взаимозависимыми лицами.

"Предпринимаемые меры направлены на то, чтобы снять юридические коллизии и поддержать мобилизованных ребят", – заявил министр финансов РФ Антон Силуанов, слова которого приводит пресс-служба министерства.

В России с 21 сентября объявлена частичная мобилизация. По словам министра обороны РФ Сергея Шойгу, она нужна для контроля линии соприкосновения в 1 тысячу километров и освобожденных территорий на Украине. В ходе мобилизации будут призваны в общей сложности 300 тысяч резервистов, это чуть более 1% от общего мобилизационного ресурса РФ.