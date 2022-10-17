МОСКВА, 17 окт — ПРАЙМ. Минфин России учел в проекте бюджета на 2023 год продление льготной ставки НДС на внутренние пассажирские авиаперевозки в 10%: дополнительных поступлений от завершения с 1 января действия этой нормы в бюджете не предусмотрено, хотя поправки в Налоговый кодекс о ее продлении в Госдуму не вносились, говорится в заключении Счетной палаты РФ на проект федерального бюджета на 2023-2025 годы. Счетная палата оценила риски недопоступления доходов в бюджет России

"С 1 января 2023 года утрачивает силу положение подпункта 6 пункта 2 статьи 164 Налогового кодекса РФ в части обложения НДС услуг по внутренним воздушным перевозкам пассажиров и багажа по налоговой ставке 10%. Дополнительные поступления в связи с окончанием действия указанного освобождения в расчете не учтены, что также следует из пояснительной записки к законопроекту", – говорится в документе.

"При этом проект федерального закона о продлении срока действия применения пониженной налоговой ставки 10% по услугам по внутренним воздушным перевозкам пассажиров и багажа в Государственную Думу не вносился, а также отсутствует в материалах к законопроекту", – отмечают аудиторы.

Сейчас внутренние авиаперевозки через аэропорты Московского авиаузла облагаются НДС по пониженной ставке 10%, эта льгота действует с 2020 года, она принималась как временная на один год, но впоследствии неоднократно продлевалась. Для внутренних рейсов в обход Москвы бессрочно установлена нулевая ставка НДС.

По оценке Счётной палаты, в случае если проект закона о продлении срока действия применения пониженной ставки НДС не будет принят, бюджет получит дополнительный поступления, которые составят в 2023 году — 32,4 миллиарда рублей, в 2024 году – 34,8 миллиарда рублей, а в 2025 году – 37,7 миллиарда рублей.