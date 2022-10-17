МОСКВА, 17 окт — ПРАЙМ. Дополнительные поступления доходов в консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации в 2023 году могут составить 103,1 миллиарда рублей, следует из заключения Счетной палаты по проекту федерального бюджета на 2023-2025 годы. Счетная палата оценила риски недопоступления доходов в бюджет России

Согласно заключению, в 2023-2025 годах возможен ежегодный рост доходов и расходов консолидированных бюджетов субъектов РФ, а также снижение дефицита этих бюджетов с 77,4 миллиарда рублей (0,05% ВВП) в 2023 году до 47,8 миллиарда рублей (0,03% ВВП) в 2025 году.

"В ходе контрольного мероприятия Счетной палатой установлены возможные дополнительные поступления доходов в консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации, которые в 2023 году могут составить 103,1 млрд. рублей, в 2024 году – 66,7 млрд. рублей, в 2025 году – 30,2 млрд. рублей", — говорится в заключении.

Отмечается, что основным источником доходов консолидированных бюджетов субъектов в 2023-2025 годах, как и в предыдущие годы, останутся налоговые и неналоговые доходы, их доля в 2025 году увеличится по сравнению с 2021 годом на 13,1%.