ЭР-РИЯД, 17 окт — ПРАЙМ. Реализация концепции цифрового рубля позволит создать защиту сделок от коррупции и хищений, а также защитить внешнеторговые сделки от воздействия третьих лиц, заявил генпрокурор России Игорь Краснов на встрече в Эр-Рияде с руководителем национального антикоррупционного комитета Саудовской Аравии Мазином бин Ибрагимом Аль-Кахмусом. Банк России протестирует использование цифрового рубля для госплатежей

Краснов отметил, что стремительное развитие информационных технологий создает высокие риски коррупционного характера и новые способы отмывания денег. "Уверен, что эффективно противостоять подобным вызовам возможно, лишь внедряя современные IT-решения", — подчеркнул российский генпрокурор.

В России реализуется концепция цифрового рубля Центробанка, уже запущен пилотный проект. "Считаю, что его применение, в том числе во внешнеторговой деятельности, сможет максимально обезопасить различные сделки, они будут застрахованы и скрыты от любых третьих лиц, а главное — не подвержены коррупции и хищениям", — пояснил Краснов

По его словам, в рамках визита организованы лекции представителей Генпрокуратуры России, на которых они поделятся с аравийскими коллегами передовыми практиками "борьбы с различными криминальными проявлениями".