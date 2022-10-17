FT: страховые убытки от урагана "Иан" в США могут достичь рекордных 75 миллиардов долларов
МОСКВА, 17 окт — ПРАЙМ. Страховые убытки от урагана "Иан", обрушившегося на побережье США в конце сентября, могут достичь рекордной суммы в 75 миллиардов долларов, сообщает издание Financial Times со ссылкой на предварительные оценки экспертов рынка страхования.
"Первоначальные оценки убытков страхового сектора от урагана достигли 75 миллиардов долларов США, что делает его самым разорительным стихийным бедствием в истории в номинальном выражении", — пишет газета.
Как сообщается, американская компания по моделированию рисков RMS оценивает убытки от "Иана" для частных страховщиков в 53-74 миллиардов долларов, американский инвестиционный банк Stonybrook Capital — в 75 миллиардов.
По данным издания, на данный момент самым разорительным бедствием является обрушившийся на США в 2005 году ураган "Катрина" — тогда, по данным газеты, страховщики понесли убытки в размере 65 миллиардов долларов (99 миллиардов с учетом инфляции на сегодняшний день).
"Что касается других стихийных бедствий, то в плане страховых убытков "Иан" сравним с "Катриной", а может и превзойдет ее", — приводит издание слова руководителя отдела моделирования RMS Джулии Серакос.
Как пишет Financial Times, руководители компаний в страховой отрасли, специалисты по моделированию рисков и аналитики ожидают, что ущерб от урагана заставит американских страховщиков поднять тарифы и пересмотреть страховое покрытие по страховым рискам. Кроме того, как сообщается, убытки от "Иана", вероятно, подтолкнут ряд небольших страховщиков, в частности в наиболее пострадавшей от стихийного бедствия Флориде, к банкротству.
Ураган "Иан" 28 сентября обрушился на юго-западное побережье Флориды, вызвав масштабные разрушения и наводнения, а также оставив без света более 2,5 миллиона потребителей и парализовав работу телекоммуникационных сетей и аэропортов. Власти заявили, что ураган нанес "исторический" ущерб.
https://1prime.ru/finance/20221017/838485069.html