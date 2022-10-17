МОСКВА, 17 окт — ПРАЙМ. Страховые убытки от урагана "Иан", обрушившегося на побережье США в конце сентября, могут достичь рекордной суммы в 75 миллиардов долларов, сообщает издание Financial Times со ссылкой на предварительные оценки экспертов рынка страхования. СМИ: Байден получил пощечину от саудитов и вызвал волну негодования в США

"Первоначальные оценки убытков страхового сектора от урагана достигли 75 миллиардов долларов США, что делает его самым разорительным стихийным бедствием в истории в номинальном выражении", — пишет газета.

Как сообщается, американская компания по моделированию рисков RMS оценивает убытки от "Иана" для частных страховщиков в 53-74 миллиардов долларов, американский инвестиционный банк Stonybrook Capital — в 75 миллиардов.

По данным издания, на данный момент самым разорительным бедствием является обрушившийся на США в 2005 году ураган "Катрина" — тогда, по данным газеты, страховщики понесли убытки в размере 65 миллиардов долларов (99 миллиардов с учетом инфляции на сегодняшний день).

"Что касается других стихийных бедствий, то в плане страховых убытков "Иан" сравним с "Катриной", а может и превзойдет ее", — приводит издание слова руководителя отдела моделирования RMS Джулии Серакос.

Как пишет Financial Times, руководители компаний в страховой отрасли, специалисты по моделированию рисков и аналитики ожидают, что ущерб от урагана заставит американских страховщиков поднять тарифы и пересмотреть страховое покрытие по страховым рискам. Кроме того, как сообщается, убытки от "Иана", вероятно, подтолкнут ряд небольших страховщиков, в частности в наиболее пострадавшей от стихийного бедствия Флориде, к банкротству.

Ураган "Иан" 28 сентября обрушился на юго-западное побережье Флориды, вызвав масштабные разрушения и наводнения, а также оставив без света более 2,5 миллиона потребителей и парализовав работу телекоммуникационных сетей и аэропортов. Власти заявили, что ураган нанес "исторический" ущерб.