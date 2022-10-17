Минфин финансирует расходы бюджета из средств ФНБ в текущем году
Силуанов: Минфин планирует использовать средства ФНБ на финансирование расходов бюджета в этом году
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МОСКВА, 17 окт — ПРАЙМ. Минфин России пока не использовал средства Фонда национального благосостояния (ФНБ) на финансирование расходов бюджета в текущем году, но планирует это сделать, такое право у министерства есть, заявил министр финансов Антон Силуанов, выступая на заседании комитета Госдумы по бюджету и налогам.
"Мы до настоящего времени пока средства Фонда национального благосостояния для финансирования бюджетных трат не использовали, только планируем это делать. Конец года скоро, основные расходы у нас в конце года осуществляются", — сказал Силуанов.
"У нас такое право есть — в текущем году использовать средства ФНБ на расходы, поэтому мы таким правом планируем воспользоваться", — добавил глава Минфина.
Вместе с тем, по его словам, если рынок даст возможность привлечь заимствования в достаточном объеме, то по максимуму для финансирования бюджетных расходов будет использован именно этот инструмент. "Наша задача заключается в том, чтобы средства ФНБ максимально использовать для развития, для инфраструктурных проектов", — подчеркнул Силуанов.
https://1prime.ru/finance/20221017/838485136.html
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