МОСКВА, 17 окт — ПРАЙМ. Минфин России пока не использовал средства Фонда национального благосостояния (ФНБ) на финансирование расходов бюджета в текущем году, но планирует это сделать, такое право у министерства есть, заявил министр финансов Антон Силуанов, выступая на заседании комитета Госдумы по бюджету и налогам. Силуанов назвал вопрос об увеличении налоговой нагрузки неактуальным

"Мы до настоящего времени пока средства Фонда национального благосостояния для финансирования бюджетных трат не использовали, только планируем это делать. Конец года скоро, основные расходы у нас в конце года осуществляются", — сказал Силуанов.

"У нас такое право есть — в текущем году использовать средства ФНБ на расходы, поэтому мы таким правом планируем воспользоваться", — добавил глава Минфина.

Вместе с тем, по его словам, если рынок даст возможность привлечь заимствования в достаточном объеме, то по максимуму для финансирования бюджетных расходов будет использован именно этот инструмент. "Наша задача заключается в том, чтобы средства ФНБ максимально использовать для развития, для инфраструктурных проектов", — подчеркнул Силуанов.