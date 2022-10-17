Правительство продлило действие семейной ипотеки до 1 июля 2024 года
Мишустин: правительство продлило действие программы семейной ипотеки до 1 июля 2024 года
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МОСКВА, 17 окт — ПРАЙМ. Кабмин продлевает действие программы семейной ипотеки, теперь она доступна до 1 июля 2024 года при рождении ребенка до конца следующего года, сообщил премьер-министр России Михаил Мишустин.
"По поручению президента правительство продлевает действие "Семейной ипотеки", чтобы больше молодых родителей получили возможность приобрести собственное жилье. Льготными условиями можно будет воспользоваться до 1 июля 2024 года при рождении ребенка до конца следующего года", — заявил он он на совещании с вице-премьерами.
Премьер напомнил, что эта программа реализуется по инициативе главы государства уже свыше 4 лет, а с середины прошлого года распространяется на родителей не только с двумя и более детьми, но и с одним ребенком, рожденным не ранее 1 января 2018 года: такие семьи могут взять кредит по ставке до 6% годовых для покупки или строительства жилья.
"В следующем году такую ипотеку смогут оформить более 150 тысяч семей. А общий объем выдачи займов, по прогнозам, составит около триллиона рублей", — сказал премьер.
https://1prime.ru/finance/20221017/838485513.html
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