МОСКВА, 17 окт — ПРАЙМ. Кабмин продлевает действие программы семейной ипотеки, теперь она доступна до 1 июля 2024 года при рождении ребенка до конца следующего года, сообщил премьер-министр России Михаил Мишустин. Силуанов назвал вопрос об увеличении налоговой нагрузки неактуальным

"По поручению президента правительство продлевает действие "Семейной ипотеки", чтобы больше молодых родителей получили возможность приобрести собственное жилье. Льготными условиями можно будет воспользоваться до 1 июля 2024 года при рождении ребенка до конца следующего года", — заявил он он на совещании с вице-премьерами.

Премьер напомнил, что эта программа реализуется по инициативе главы государства уже свыше 4 лет, а с середины прошлого года распространяется на родителей не только с двумя и более детьми, но и с одним ребенком, рожденным не ранее 1 января 2018 года: такие семьи могут взять кредит по ставке до 6% годовых для покупки или строительства жилья.

"В следующем году такую ипотеку смогут оформить более 150 тысяч семей. А общий объем выдачи займов, по прогнозам, составит около триллиона рублей", — сказал премьер.